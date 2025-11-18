Лунную миссию NASA Artemis 3 решили перенести — что произошло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Лунную миссию NASA Artemis 3 решили перенести — что произошло

Планы NASA пришлось посмотреть
Читати українською
Источник:  Space

Долгожданная месячная миссия NASA Artemis 3 может состояться только в 2028 году. Главная причина – обновленный график испытаний SpaceX Starship.

Главные тезисы

  • Прогресс SpaceX оказывает беспосредственное влияние на способность NASA соблюдать график.
  • Сам график намерены представить в декабре 2025 года.

Планы NASA пришлось посмотреть

Согласно последним данным, SpaceX намерена провести орбитальную демонстрацию дозаправки Starship в июне следующего года.

Что касается беспилотной посадки на Луну, то она должна состояться в июне 2027 года.

Если в цепочке этих событий не возникнет никаких проблем, первая возможность для высадки астронавтов появится только в сентябре 2028 года.

Что важно понимать, указанные даты еще не согласованы с NASA — агентство собирается представить новый график в декабре.

NASA официально придерживается графика запуска Artemis 3 в 2027 году, однако посадочная часть миссии полностью зависит от готовности Starship. Миссия Artemis 2, которая планирует совершить облет Луны с экипажем, ожидается не раньше февраля 2026 года.

Кроме того, указано, что в этом году Starship столкнулся с рядом проблем: из пяти запусков три завершились потерей верхней ступени, а только последние полеты версии Block 2 прошли успешно.

По состоянию на сегодняшний день SpaceX может похвастаться лишь частичным успехом — ускоритель Super Heavy удалось вернуть и перехватить.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Миссия Artemis II. NASA предпримет новый шаг в исследовании Луны
Луна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Суперкомпьютер NASA спрогнозировал конец света
Что ждет человечество и Землю в целом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
NASA описало самый вероятный сценарий гибели человечества
Солнце не будет светить вечно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?