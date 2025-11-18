Лунную миссию NASA Artemis 3 решили перенести — что произошло

Долгожданная месячная миссия NASA Artemis 3 может состояться только в 2028 году. Главная причина – обновленный график испытаний SpaceX Starship.

Планы NASA пришлось посмотреть

Согласно последним данным, SpaceX намерена провести орбитальную демонстрацию дозаправки Starship в июне следующего года.

Что касается беспилотной посадки на Луну, то она должна состояться в июне 2027 года.

Если в цепочке этих событий не возникнет никаких проблем, первая возможность для высадки астронавтов появится только в сентябре 2028 года.

Что важно понимать, указанные даты еще не согласованы с NASA — агентство собирается представить новый график в декабре.

NASA официально придерживается графика запуска Artemis 3 в 2027 году, однако посадочная часть миссии полностью зависит от готовности Starship. Миссия Artemis 2, которая планирует совершить облет Луны с экипажем, ожидается не раньше февраля 2026 года. Поделиться

Кроме того, указано, что в этом году Starship столкнулся с рядом проблем: из пяти запусков три завершились потерей верхней ступени, а только последние полеты версии Block 2 прошли успешно.