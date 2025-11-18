Лунную миссию NASA Artemis 3 решили перенести — что произошло

Долгожданная месячная миссия NASA Artemis 3 может состояться только в 2028 году. Главная причина – обновленный график испытаний SpaceX Starship.
Главные тезисы
- Прогресс SpaceX оказывает беспосредственное влияние на способность NASA соблюдать график.
- Сам график намерены представить в декабре 2025 года.
Планы NASA пришлось посмотреть
Согласно последним данным, SpaceX намерена провести орбитальную демонстрацию дозаправки Starship в июне следующего года.
Что касается беспилотной посадки на Луну, то она должна состояться в июне 2027 года.
Если в цепочке этих событий не возникнет никаких проблем, первая возможность для высадки астронавтов появится только в сентябре 2028 года.
Что важно понимать, указанные даты еще не согласованы с NASA — агентство собирается представить новый график в декабре.
Кроме того, указано, что в этом году Starship столкнулся с рядом проблем: из пяти запусков три завершились потерей верхней ступени, а только последние полеты версии Block 2 прошли успешно.
По состоянию на сегодняшний день SpaceX может похвастаться лишь частичным успехом — ускоритель Super Heavy удалось вернуть и перехватить.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-