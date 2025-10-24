Суперкомпьютер NASA спрогнозировал конец света

В рамках нового масштабного исследования, совместно проведенного NASA и Университетом Тохо в Японии, ученые снова пытались узнать, какая судьба ждет человечество и мир в целом. Для этой цели были использованы сложные модели, а также суперкомпьютер NASA.

Что ждет человечество и Землю в целом

По убеждению ученых, главная причина гибели нашей планеты — Солнце.

Наиболее вероятным сценарием является то, что в течение миллиардов лет постепенное увеличение его размеров и яркости приведет к уничтожению земной среды.

Научное сообщество уже много раз предупреждало о том, что главное светило однажды превратится в красного гиганта.

Такой катастрофический процесс начнется через несколько миллиардов лет, однако изменения, которые будут происходить накануне, сделают жизнь на Земле невозможной задолго до этого.

Суперкомпьютер NASA пришел к выводу, что к 1 000 002 021 году поверхность Земли станет настолько горячей, что даже самые стойкие формы жизни не смогут выжить.

Это приведет к исчезновению океанов, атмосфера утончится, и планета больше не сможет поддерживать жизнь в обычном виде.

Важным фактором является также то, что спровоцированное человечеством изменение климата усиливает естественные процессы нагревания.