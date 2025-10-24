Суперкомп'ютер NASA спрогнозував кінець світу

У межах нового масштабного дослідження, яке спільно провели NASA та Університет Тохо в Японії, вчені знову намагалися дізнатися, яке доля чекає на людство та світ загалом. З цією метою були використані складні моделі, а також суперкомп'ютер NASA.

Що чекає на людство та Землю загалом

На переконання науковців, головною причиною загибелі нашої планети є Сонце.

Найімовірнішим сценарієм є те, що протягом мільярдів років поступове збільшення його розмірів і яскравості призведе до знищення земного середовища.

Наукова спільнота уже багато разів попереджала про те, що головне світило одного разу перетвориться на червоного гіганта.

Такий катастрофічний процес розпочнеться через кілька мільярдів років, однак зміни, які будуть відбуватися напередодні, зроблять життя на Землі неможливим задовго до цього.

Суперкомп'ютер NASA дійшов висновку, що до 1 000 002 021 року поверхня Землі стане настільки гарячою, що навіть найстійкіші форми життя не зможуть вижити.

Це призведе до зникнення океанів, атмосфера потоншає, і планета більше не зможе підтримувати життя у звичному вигляді.

Важливим фактором також є те, що спровокована людством зміна клімату посилює природні процеси нагрівання.