Вийшов перший трейлер продовження культового шпигунського бойовика з Томом Крузом "Місія нездійсненна: Фінальна розплата", яка продовжує сюжет стрічки, що вийшла минулого року.

Що відомо про нову частину "Місія нездійсненна”

Зазначається, що сюжет фільму розгортається майже одразу після завершення попередньої частини.

Цього разу Ітану Ганту та його команді необхідно буде виконати найскладнішу місію за всю їхню кар’єру.

У цій частині до ролей повернулись Том Круз, а також Вінг Реймс (Лютер Стікелл), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі/Біла вдова), Генрі Черні (Євген Кітрідж), Гейлі Етвел (Грейс), Пом Клементьєв (Періс) та Есай Моралес (Гебріель), які усі були задіяні в попередньому фільмі франшизи.

Серед нових акторів Анджела Бассетт (франшиза "Чорна пантера", серіал "Американська історія жаху"), Голт Маккелені ("Гнів людський", серіал "Мисливець за розумом"), Нік Офферман (серіали "Парки та зони відпочинку", "Фарго", "Останні з нас"), Ганна Ваддінгем (серіали "Тед Лассо", "Гра престолів") та Кеті О'Браян ("Любов, брехня та кровопролиття", серіал "Мандалорець").

Режисером фільму виступив Крістофер Маккворрі, який раніше зняв п'яту, шосту та сьому частини франшизи, а також написав сценарій до четвертої.

За інформацією прес-служби кінокомпанії B&H film distribution, в українських кінотеатрах прем’єра стрічки очікується 22 травня 2025 року.

Як критики оцінювали попередню частину "Місія нездійсненна”

Прем'єра фільму "Місія нездійснена 7" відбулася ще 19 червня 2023 року і отримала високі оцінки критиків.

"Місія неможлива 7" — це зразкове розважальне кіно, де усе виконане з почуттям міри (ну добре, майже усе) та зі смаком. Тут чудові спецефекти, видовищні погоні та бійки, харизматичні актори та персонажі, ненав'язливий невульгарний гумор та в міру драматизму.