"Миссия невыполнима". Появился тизер долгожданного продления франшизы ― видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Миссия невыполнима". Появился тизер долгожданного продления франшизы ― видео

Кадр из фильма
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Источник:  online.ua

Вышел первый трейлер продолжения культового шпионского боевика с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Финальная расплата", которая продолжает сюжет вышедшей в прошлом году ленты.

Главные тезисы

  • Новый трейлер “Миссии невыполнимой: Финальная расплата” открывает детали долгожданного продолжения культовой франшизы.
  • Сюжет новой части обещает самую сложную миссию для Итана Ганта и его команды, разворачиваясь сразу после завершения предыдущей ленты.
  • В фильме вернулись Том Круз, Уинг Рэймс, Саймон Пегг, а также появились новые лица, включая Анджелу Бассетт и Голта Маккеллени.
  • Режиссером 'Миссии невыполнимой: Финальная расплата' стал Кристофер Маккворри, что гарантирует высокое качество картины.
  • Премьера фильма запланирована на 22 мая 2025 года, приглашая зрителей в украинские кинотеатры на захватывающее кинособытие.

Что известно о новой части "Миссия невыполнима"

Отмечается, что сюжет фильма разворачивается сразу после завершения предыдущей части.

На этот раз Итану Ганту и его команде необходимо будет выполнить сложную миссию за всю их карьеру.

В этой части к ролям вернулись Том Круз, а также Винг Реймс (Льютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова), Генри Черни (Евгений Китридж), Гейли Этвел (Грейс), Пом Кле (Перис) и Эсай Моралес (Гебриэль), которые все были задействованы в предыдущем фильме франшизы.

Среди новых актеров Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужаса"), Голт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за умом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго" , "Последние из нас"), Анна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

Режиссером фильма выступил Кристофер Маккворри, ранее снявший пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

По информации пресс-службы кинокомпании B&H film distribution, в украинских кинотеатрах премьера фильма ожидается 22 мая 2025 года.

Как критики оценивали предыдущую часть "Миссия невыполнима"

Премьера фильма "Миссия невыполнима" состоялась еще 19 июня 2023 года и получила высокие оценки критиков.

"Миссия невыполнима 7" — это образцовое развлекательное кино, где все исполнено с чувством меры (ну хорошо, почти все) и со вкусом. Здесь замечательные спецэффекты, зрелищные погони и драки, харизматические актеры и персонажи, ненавязчивый непривычный юмор и по мере драматизма.

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