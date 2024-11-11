Вышел первый трейлер продолжения культового шпионского боевика с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Финальная расплата", которая продолжает сюжет вышедшей в прошлом году ленты.
Главные тезисы
- Новый трейлер “Миссии невыполнимой: Финальная расплата” открывает детали долгожданного продолжения культовой франшизы.
- Сюжет новой части обещает самую сложную миссию для Итана Ганта и его команды, разворачиваясь сразу после завершения предыдущей ленты.
- В фильме вернулись Том Круз, Уинг Рэймс, Саймон Пегг, а также появились новые лица, включая Анджелу Бассетт и Голта Маккеллени.
- Режиссером 'Миссии невыполнимой: Финальная расплата' стал Кристофер Маккворри, что гарантирует высокое качество картины.
- Премьера фильма запланирована на 22 мая 2025 года, приглашая зрителей в украинские кинотеатры на захватывающее кинособытие.
Что известно о новой части "Миссия невыполнима"
Отмечается, что сюжет фильма разворачивается сразу после завершения предыдущей части.
На этот раз Итану Ганту и его команде необходимо будет выполнить сложную миссию за всю их карьеру.
В этой части к ролям вернулись Том Круз, а также Винг Реймс (Льютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова), Генри Черни (Евгений Китридж), Гейли Этвел (Грейс), Пом Кле (Перис) и Эсай Моралес (Гебриэль), которые все были задействованы в предыдущем фильме франшизы.
Среди новых актеров Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужаса"), Голт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за умом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго" , "Последние из нас"), Анна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").
Режиссером фильма выступил Кристофер Маккворри, ранее снявший пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.
По информации пресс-службы кинокомпании B&H film distribution, в украинских кинотеатрах премьера фильма ожидается 22 мая 2025 года.
Как критики оценивали предыдущую часть "Миссия невыполнима"
Премьера фильма "Миссия невыполнима" состоялась еще 19 июня 2023 года и получила высокие оценки критиков.
"Миссия невыполнима 7" — это образцовое развлекательное кино, где все исполнено с чувством меры (ну хорошо, почти все) и со вкусом. Здесь замечательные спецэффекты, зрелищные погони и драки, харизматические актеры и персонажи, ненавязчивый непривычный юмор и по мере драматизма.
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