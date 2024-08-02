Том Круз выполнит сногсшибательный трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже
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Спорт
Дата публикации

Том Круз выполнит сногсшибательный трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже

Круз
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Источник:  Variety

Известный американский актер, звезда фильма "Миссия невозможна" Том Круз появится на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в столице Франции 11 августа. Знаменитость проделает опасный трюк во время происшествия.

Главные тезисы

  • Том Круз выполнит опасный трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже, спустившись с вершины стадиона “Стад де Франс”.
  • Этот трюк будет символизировать передачу права на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе.
  • Олимпиада-2024 в Париже собрала 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран, закрытие намечено на 11 августа.

Том Круз сделает опасный трюк на закрытии Олимпиады-2024

64-летний артист спустится с вершины стадиона "Стад де Франс" на поле, где состоится церемония закрытия под названием "Рекорды". Ожидается, что в руках он будет держать официальный олимпийский флаг.

Трюк актера будет означать передачу права на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Журналисты отмечают, что появление и скачок Круза станет изюминкой церемонии закрытия Олимпиады этого года. Вдобавок, указано, что звезда уже несколько месяцев репетирует свой экстремальный трюк.

Организаторы происшествия обещают "новые интерпретации" и добавляют, что церемония "перенесет зрителей в путешествие во времени, как в прошлое, так и в будущее". В шоу будет изображена история Олимпийских игр, берущая свое начало в Древней Греции.

Во время события выступят всемирно известные исполнители, акробаты, танцоры и циркачи. Также на церемонии покажут представление в антиутопической среде и хореографию с пятью переплетенными олимпийскими кольцами, символизирующими пять континентов мира.

К слову, в этом году Олимпиада проводится в Париже. Она стартовала 26 июля и собрала 10,5 тысяч спортсменов из 206 национальных сборных. Закрытие летних Олимпийских игр состоится 11 августа.

Сури Ноэль не хочет, чтобы ее хоть что-то связывало с отцом Томом Крузом

Как удалось узнать журналистам, 18-летняя девушка недавно окончила школу.

Издание Page Six обратило внимание на то, что аттестат она получила как Сури Ноэль, то есть взяла одну из фамилий матери-актрисы Кэти Голмс.

Кроме того, отмечается, что на выпускной девушки сам Том не пришел.

По словам журналистов, голливудский актер уже многие годы не поддерживает связь с единственной родной дочерью.

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