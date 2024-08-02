Том Круз виконає карколомний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 в Парижі

Відомий американський актор, зірка фільму "Місія неможлива" Том Круз з'явиться на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 у столиці Франції 11 серпня. Знаменитість виконає небезпечний трюк під час події.
Головні тези:
- Том Круз виконає небезпечний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 в Парижі, спустившись з вершини стадіону “Стад де Франс”.
- Це буде символічна передача права на проведення літніх Олімпійських ігор у 2028 році у Лос-Анджелесі.
- Олімпіада-2024 у Парижі зібрала 10,5 тисячі спортсменів із 206 країн. Закриття ігор заплановане на 11 серпня.
Том Круз виконає небезпечний трюк на закритті Олімпіади-2024
64-річний артист спуститься з вершини стадіону "Стад де Франс" на поле, де і відбудеться церемонія закриття під назвою "Рекорди". Очікується, що в руках він триматиме офіційний олімпійський стяг.
Трюк актора означатиме передачу права на проведення літніх Олімпійських ігор у 2028 році, які відбудуться у Лос-Анджелесі.
Журналісти зазначають, що поява та стрибок Круза стане родзинкою церемонії закриття цьогорічної Олімпіади. На додаток, вказано, що зірка вже декілька місяців репетирує свій екстремальний трюк.
Під час події виступлять всесвітньо відомі виконавці, акробати, танцюристи та циркачі. Також на церемонії покажуть виставу в антиутопічному середовищі та хореографію з п'ятьма переплетеними олімпійськими кільцями, які символізують п'ять континентів світу.
До слова, цьогоріч Олімпіада проводиться у Парижі. Вона стартувала 26 липня і зібрала 10,5 тисячі спортсменів із 206 національних збірних. Закриття літніх Олімпійських ігор відбудеться 11 серпня.
Сурі Ноель не хоче, щоб її хоч щось пов’язувало з батьком Томом Крузом
Як вдалося дізнатися журналістам, 18-річна дівчина нещодавно закінчила школу.
Видання Page Six звернуло увагу на те, що атестат вона отримала як Сурі Ноель, тобто взяла одне з прізвищ матері-акторки Кеті Голмс.
Окрім того, наголошується, що на випускний дівчини сам Том не прийшов.
За словами журналістів, голлівудський актор уже багато років не підтримує зв'язок з єдиною рідною донькою.
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