Том Круз виконає карколомний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 в Парижі

Відомий американський актор, зірка фільму "Місія неможлива" Том Круз з'явиться на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 у столиці Франції 11 серпня. Знаменитість виконає небезпечний трюк під час події.

Том Круз виконає небезпечний трюк на закритті Олімпіади-2024

64-річний артист спуститься з вершини стадіону "Стад де Франс" на поле, де і відбудеться церемонія закриття під назвою "Рекорди". Очікується, що в руках він триматиме офіційний олімпійський стяг.

Трюк актора означатиме передачу права на проведення літніх Олімпійських ігор у 2028 році, які відбудуться у Лос-Анджелесі.

Журналісти зазначають, що поява та стрибок Круза стане родзинкою церемонії закриття цьогорічної Олімпіади. На додаток, вказано, що зірка вже декілька місяців репетирує свій екстремальний трюк.

Організатори події обіцяють "нові інтерпретації" і додають, що церемонія "перенесе глядачів у подорож у часі, як у минуле, так і в майбутнє". У шоу буде зображена історія Олімпійських ігор, яка бере свій початок у Стародавній Греції. Поширити

Під час події виступлять всесвітньо відомі виконавці, акробати, танцюристи та циркачі. Також на церемонії покажуть виставу в антиутопічному середовищі та хореографію з п'ятьма переплетеними олімпійськими кільцями, які символізують п'ять континентів світу.

До слова, цьогоріч Олімпіада проводиться у Парижі. Вона стартувала 26 липня і зібрала 10,5 тисячі спортсменів із 206 національних збірних. Закриття літніх Олімпійських ігор відбудеться 11 серпня.

Сурі Ноель не хоче, щоб її хоч щось пов’язувало з батьком Томом Крузом

Як вдалося дізнатися журналістам, 18-річна дівчина нещодавно закінчила школу.

Видання Page Six звернуло увагу на те, що атестат вона отримала як Сурі Ноель, тобто взяла одне з прізвищ матері-акторки Кеті Голмс.

Окрім того, наголошується, що на випускний дівчини сам Том не прийшов.

За словами журналістів, голлівудський актор уже багато років не підтримує зв'язок з єдиною рідною донькою.