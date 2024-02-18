Мюнхенська конференція з безпеки. Україна домовилася про нову військову допомогу — Зеленський

Українська делегація в рамках поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки має домовленості з кількома країнами про нові пакети військової допомоги.

Україна отримає нову військову допомогу – Зеленський

Мюнхенська конференція з безпеки стала для України важливим стартовим майданчиком для домовленостей про отримання озброєння та боєприпасів.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у ефірі телемарафону.

Є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами. Там як про артилерію, так і про снаряди 155-го калібру. Великі пакети є, але поки вони не надійшли, не можу сказати деталі. Володимир Зеленський Президент України

Також за словами Зеленського, є домовленості про виробництво зброї для України.

Мюнхенська конференція з безпеки

16 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.

Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Володимир Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого.

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський сказав, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна показує, де повинна завершитися кар'єра російського диктатора.

У Путіна тільки два можливих кінця — трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього. Знищення джерела дестабілізації — є нашим завданням, і це справедливо.

Зеленський закликав робити все можливе, аби завдати поразки Росії.

Ми повинні робити не щось, а все можливе, щоб завдати поразки агресору. Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть. Поширити

Також він прокоментував смерть Олексія Навального в російській колонії.

Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного лідера російської держави, він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його інавгурацію, потиск руки, сприйняття його як рівного — було б презирством до природи політичної влади.

Анонсована допомога Україні

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тис снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.

Крім того, у Мюнхені українська делегація підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про відкриття в Україні заводу з виробництва снарядів.