Мюнхенская конференция по безопасности. Украина договорилась о новой военной помощи — Зеленский

Украинская делегация в рамках поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности имеет договоренности с несколькими странами о новых пакетах военной помощи.
Украина получит новую военную помощь – Зеленский
Мюнхенская конференция по безопасности стала для Украины важной стартовой площадкой для договоренностей по получению вооружения и боеприпасов.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.
Также, по словам Зеленского, есть договоренности о производстве оружия для Украины.
Мюнхенская конференция по безопасности
16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.
Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Владимир Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля.
Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский сказал, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина показывает, где должна завершиться карьера российского диктатора.
У Путина только два возможных конца – трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него. Уничтожение источника дестабилизации — наша задача, и это справедливо.
Зеленский призвал делать все возможное, чтобы нанести поражение России.
Также он прокомментировал смерть Алексея Навального в российской колонии.
После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства, он головорез, удерживающий власть из-за коррупции и насилия. Прибытие на его инаугурацию, рукопожатие, восприятие его как равного — было бы презрением к природе политической власти.
Анонсированная помощь Украине
На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тыс снарядов 155-го и 122-го калибров, которые уже в ближайшие недели можно будет передать Украине.
А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.
Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.
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