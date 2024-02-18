Мюнхенская конференция по безопасности. Украина договорилась о новой военной помощи — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Мюнхенская конференция по безопасности. Украина договорилась о новой военной помощи — Зеленский

Зеленский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинская делегация в рамках поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности имеет договоренности с несколькими странами о новых пакетах военной помощи.

Украина получит новую военную помощь – Зеленский

Мюнхенская конференция по безопасности стала для Украины важной стартовой площадкой для договоренностей по получению вооружения и боеприпасов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Есть встречи, где мы договорились об оборонных пакетах с несколькими государствами. Там как об артиллерии, так и о снарядах 155 калибра. Большие пакеты есть, но пока они не поступили, не могу сказать подробности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также, по словам Зеленского, есть договоренности о производстве оружия для Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности

16 февраля стартовала Мюнхенская конференция безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.

Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Владимир Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля.

Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский сказал, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина показывает, где должна завершиться карьера российского диктатора.

У Путина только два возможных конца – трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него. Уничтожение источника дестабилизации — наша задача, и это справедливо.

Зеленский призвал делать все возможное, чтобы нанести поражение России.

Мы должны делать не что-то, а все возможное, чтобы нанести поражение агрессору. Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят.

Также он прокомментировал смерть Алексея Навального в российской колонии.

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства, он головорез, удерживающий власть из-за коррупции и насилия. Прибытие на его инаугурацию, рукопожатие, восприятие его как равного — было бы презрением к природе политической власти.

Анонсированная помощь Украине

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тыс снарядов 155-го и 122-го калибров, которые уже в ближайшие недели можно будет передать Украине.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о решении передать Украине всю артиллерию, которую ее страна имеет в запасе.

Кроме того, в Мюнхене украинская делегация подписала соглашение с германской компанией Rheinmetall об открытии в Украине завода по производству снарядов.

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