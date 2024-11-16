Як постійний витік повітря у російському сегменті МКС впливає на роботу космічної станції

За словами представників NASA, через озвучену проблему у російському сегменті МКС, яка протягом останнього року лише загострилась, виникла загроза безпеці всіх астронавтів на борту станції.

Зокрема, витік повітря порушує постійний тиск усередині орбітальної лабораторії.

Перші проблеми з витоком повітря були зафіксовані ще у 2019 році у тунелі, який з’єднує російський модуль "Звєзда" та порт стикування, що приймає космічні кораблі з вантажем та припасами.

Однак цього року швидкість витоку повітря з модуля досягла нових рекордних показників.

У NASA вважають це найактуальнішою проблемою МКС, що ставить під загрозу безпеку екіпажу, про що йдеться у звіті Управління генерального інспектора американського космічного агентства.

МКС

Як зазначає колишній астронавт та керівник Консультативного комітету NASA з МКС Боб Кабен, у відомстві висловлюють занепокоєнність щодо структурної цілісності модуля і ймовірних наслідків поломки.

Кабен додає, що хоча "Роскосмос" і спрямував своїх астронавтів для пошуку та ремонту на проблемних ділянках, росіяни не вірять у ймовірність розпаду модулю.

Росіяни вважають, що продовження операцій є безпечним, але вони не можуть довести це так, щоб результат нас задовольнив. США вважають, що це небезпечно, але ми не можемо довести це так, що задовольнити Росію, — пояснює Кабен. Поширити

Він стверджує, що розбіжності не вдалось врегулювати навіть після зустрічі у вересні.

Тепер США наполягають на тому, щоб незалежні експерти допомогли досягти консенсусу щодо причини та серйозності випадків витоку.

Російські астронавти на борту орбітальної лабораторії зобов’язані вживати запобіжних заходів для безпеки. Зокрема, вони постійно закривають сегмент, що протікає, за винятком випадків, коли необхідно отримати вантаж із космічних кораблів.

У таких випадках американські космонавти на борту МКС вимушені закривати люк, який розділяє їх з російською частиною.

На думку фахівців з NASA, тріщини в борту космічної станції дуже малі і невидимі неозброєним оком. Доступ до ділянок, що потребують ремонту ускладнюють кронштейни та трубопроводи, розміщені поряд.

Представники відомства зусилля, спрямовані на поліпшення ситуації, поки що допомагають.

Водночас рівень витоку коливається від 2 до 2,5 фунтів на квадратний дюйм (від 13,8 до 17,2 кілопаскалів) вище базової лінії тиску для МСК.

При цьому нормальним станом вважають абсолютний тиск 14,7 фунтів на квадратний дюйм (101,3 кілопаскалів), що відповідає атмосфері на рівні моря на Землі.

Що відомо про причини витоків та варіанти вирішення проблеми

За словами Боба Кабена, американські та російські команди техніків мають різні версії стосовно причини цих витоків.

Представники “Роскосмосу”, зокрема, стверджують, що механічні системи на борту викликають явище "високої циклічної втоми", коли відносно слабка сила протягом тривалого часу спричиняє зношування металу аж до поломки.

На думку представників NASA, витоки зумовлює механічний вплив, наслідки довкілля та виробництва матеріалів, які використовують в моделі транспортування.

Між тим і у NASA і у “Роскосмосі” сходяться на думці, що у разі досягнення недопустимого рівня витоків модуль доведеться закрити.

При цьому у разі закриття російської частини МКС, астронавт NASA Дон Петтіт не зможе отримати доступ до космічного корабля, аби повернутися назад на Землю.

В космічному агентстві США допускають можливість того, що космонавт може скористатися транспортом SpaceX Crew-9.