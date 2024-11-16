Как постоянная утечка воздуха в российском сегменте МКС влияет на работу космической станции

По словам представителей NASA, из-за озвученной проблемы в российском сегменте МКС, которая в течение последнего только обострилась, возникла угроза безопасности всех астронавтов на борту станции.

В частности, утечка воздуха нарушает постоянное давление внутри орбитальной лаборатории.

Первые проблемы с утечкой воздуха были зафиксированы еще в 2019 году в туннеле, соединяющем российский модуль "Звезда" и порт стыковки, принимающий космические корабли с грузом и запасами.

Однако в этом году скорость утечки воздуха из модуля достигла новых рекордных показателей.

В NASA считают это самой актуальной проблемой МКС, которая ставит под угрозу безопасность экипажа, о чем говорится в отчете Управления генерального инспектора американского космического агентства.

МКС

Как отмечает бывший астронавт и руководитель Консультативного комитета NASA по МКС Боб Кабен, в ведомстве выражают обеспокоенность по поводу структурной целостности модуля и вероятных последствий поломки.

Кабен добавляет, что, хотя "Роскосмос" и направил своих астронавтов для поиска и ремонта на проблемных участках, россияне не верят в вероятность распада модуля.

Россияне считают, что продолжение операций безопасно, но они не могут доказать это так, чтобы результат нас удовлетворил. США считают, что это опасно, но мы не можем доказать это так, что удовлетворить Россию, — объясняет Кабен. Поделиться

Он утверждает, что разногласия не удалось урегулировать даже после встречи в сентябре.

Теперь США настаивают на том, чтобы независимые эксперты помогли достичь консенсуса по поводу причины и серьезности случаев утечки.

Российские астронавты на борту орбитальной лаборатории обязаны принимать меры предосторожности для безопасности. В частности, они постоянно закрывают протекающий сегмент, за исключением случаев, когда необходимо получить груз с космических кораблей.

В таких случаях американские космонавты на борту МКС вынуждены закрывать люк, разделяющий их с российской частью.

По мнению специалистов из NASA, трещины в борту космической станции очень малы и невидимы невооруженным глазом. Доступ к участкам, требующим ремонта, затрудняют кронштейны и трубопроводы, расположенные рядом.

Представители ведомства усилия, направленные на улучшение ситуации, пока помогают.

В то же время уровень утечки колеблется от 2 до 2,5 фунтов на квадратный дюйм (от 13,8 до 17,2 килоскопалов) выше базовой линии давления для МСК.

При этом нормальным состоянием считают абсолютное давление 14,7 фунта на квадратный дюйм (101,3 килоскаскала), что соответствует атмосфере на уровне моря на Земле.

Что известно о причинах утечек и вариантах решения проблемы

По словам Боба Кабена, американские и российские команды техников имеют разные версии по поводу причин этих утечек.

Представители "Роскосмоса", в частности, утверждают, что механические системы на борту вызывают явление "высокой циклической усталости", когда относительно слабая сила в течение длительного времени влечет за собой износ металла вплоть до поломки.

По мнению представителей NASA, истоки предопределяет механическое воздействие, последствия окружающей среды и производства материалов, используемых в модели транспортировки.

Между тем и в NASA и в Роскосмосе сходятся во мнении, что в случае достижения недопустимого уровня утечек модуль придется закрыть.

При этом в случае закрытия российской части МКС астронавт NASA Дон Петтит не сможет получить доступ к космическому кораблю, чтобы вернуться обратно на Землю.

В космическом агентстве США допускают возможность того, что космонавт может использовать транспорт SpaceX Crew-9.