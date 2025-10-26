Між Силами оборони України та армією РФ відбулося 110 боєзіткнень протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 26.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 988 дронів-камікадзе та здійснили 2 711 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав два авіаційні удари, застосувавши сім керованих авіабомб, та здійснив 133 обстріли, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять марних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка.