ЗСУ зачистили від російських ДРГ Єгорівку на Олександрівському напрямку — відео
Україна
ЗСУ зачистили від російських ДРГ Єгорівку на Олександрівському напрямку — відео

СтратКом ЗСУ
ЗСУ
Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку та встановили там державний прапор України.

Головні тези:

  • Бійці 425 окремого штурмового полку 'Скеля' звільнили село Єгорівка від російських загарбників.
  • Установлення українського прапора у селі свідчить про перемогу українських військових.

ЗСУ зачистили від ДРГ Єгорівку

Про це повідомив СтратКом Збройних сил України та оприлюднив відео бойової роботи полку "Скеля".

У відео військові зазначили, що знищені десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. У Єгорівці ворог відсутній.

Після зачистки у селі встановили український прапор.

