ЗСУ зачистили від російських ДРГ Єгорівку на Олександрівському напрямку — відео

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку та встановили там державний прапор України.
Головні тези:
ЗСУ зачистили від ДРГ Єгорівку
Про це повідомив СтратКом Збройних сил України та оприлюднив відео бойової роботи полку "Скеля".
У відео військові зазначили, що знищені десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. У Єгорівці ворог відсутній.
Після зачистки у селі встановили український прапор.
