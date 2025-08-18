Зачистка на Донеччині. Генштаб оголосив про успіхи ЗСУ на кількох напрямках фронту

Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках фронту у Донецькій області.

ЗСУ зачищають від ворога Донеччину

З 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти:

Грузьке,

Рубіжне,

Нововодяне,

Петрівка,

Веселе,

Золотий Колодязь.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі.

За даними на 17 серпня, вони становлять:

безповоротні — 984 особи,

санітарні — 355 осіб,

полон — 37 осіб.

За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується.

Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.