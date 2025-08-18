Зачистка на Донеччині. Генштаб оголосив про успіхи ЗСУ на кількох напрямках фронту
Зачистка на Донеччині. Генштаб оголосив про успіхи ЗСУ на кількох напрямках фронту

Генштаб ЗСУ
Донеччина

Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках фронту у Донецькій області.

Головні тези:

  • Збройні Сили України разом з Національною гвардією успішно зачищають від ворога декілька населених пунктів на Донеччині.
  • У результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
  • У полон ЗСУ потрапили 7 російських військовослужбовців, а також відбулося вдале зачищення від ворога досить кількох населених пунктів.

ЗСУ зачищають від ворога Донеччину

З 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти:

  • Грузьке,

  • Рубіжне,

  • Нововодяне,

  • Петрівка,

  • Веселе,

  • Золотий Колодязь.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі.

За даними на 17 серпня, вони становлять:

  • безповоротні — 984 особи,

  • санітарні — 355 осіб,

  • полон — 37 осіб.

За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується.

Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.

