Зачистка на Донеччині. Генштаб оголосив про успіхи ЗСУ на кількох напрямках фронту

Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках фронту у Донецькій області.
Головні тези:
- Збройні Сили України разом з Національною гвардією успішно зачищають від ворога декілька населених пунктів на Донеччині.
- У результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
- У полон ЗСУ потрапили 7 російських військовослужбовців, а також відбулося вдале зачищення від ворога досить кількох населених пунктів.
ЗСУ зачищають від ворога Донеччину
З 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти:
Грузьке,
Рубіжне,
Нововодяне,
Петрівка,
Веселе,
Золотий Колодязь.
Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі.
За даними на 17 серпня, вони становлять:
безповоротні — 984 особи,
санітарні — 355 осіб,
полон — 37 осіб.
За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.
Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується.
Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців.
Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.
Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.
