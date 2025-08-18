Зачистка в Донецкой области. Генштаб объявил об успехах ВСУ на нескольких направлениях фронта

Силы обороны Украины преуспевают в нескольких направлениях фронта в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные преуспели в зачистке нескольких населенных пунктов на Донеччине.
- В результате операций понесли значительные потери в живой силе и технике корпуса противника.
- Силы обороны Украины зачистили от врага значительное количество техники, включая танки и боевые машины.
ВСУ зачищают от врага Донеччину
С 4 по 17 августа в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты:
Грузское,
Рубежное,
Нововодяное,
Петровка,
Веселое,
Золотой колодец.
В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе.
По данным на 17 августа, они составляют:
безвозвратные — 984 человека,
санитарные — 355 человек,
плен — 37 человек.
За указанный период уничтожены и повреждены 11 танков российских оккупантов, 8 боевых бронированных машин, 112 единиц авто- и мототехники, одна РСЗО, 22 пушки и 106 БпЛА разных типов.
Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье на Донеччине продолжается.
Оккупанты продолжают сдаваться. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен 7 российских военнослужащих.
Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.
За прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях.
