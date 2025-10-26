ВСУ зачистили от российских ДРГ Егоровку на Александровском направлении — видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков село Егоровка на Александровском направлении и установили там государственный флаг Украины.
Главные тезисы
- Бойцы 425-го отдельного штурмового полка “Скала” успешно зачистили село Егоровка от российских захватчиков.
- Установление украинского флага в селе свидетельствует о победе украинских военных в борьбе за территориальную целостность страны.
ВСУ зачистили от ДРГ Егоровку
Об этом сообщил СтратКом Вооруженных сил Украины и обнародовал видео боевой работы полка "Скала".
В видео военные отметили, что уничтожены десятки захватчиков в самом селе и на подступах к нему. В Егоровке враг отсутствует.
После зачистки в деревне установили украинский флаг.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-