ВСУ зачистили от российских ДРГ Егоровку на Александровском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ зачистили от российских ДРГ Егоровку на Александровском направлении — видео

СтратКом ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков село Егоровка на Александровском направлении и установили там государственный флаг Украины.

Главные тезисы

  • Бойцы 425-го отдельного штурмового полка “Скала” успешно зачистили село Егоровка от российских захватчиков.
  • Установление украинского флага в селе свидетельствует о победе украинских военных в борьбе за территориальную целостность страны.

ВСУ зачистили от ДРГ Егоровку

Об этом сообщил СтратКом Вооруженных сил Украины и обнародовал видео боевой работы полка "Скала".

В видео военные отметили, что уничтожены десятки захватчиков в самом селе и на подступах к нему. В Егоровке враг отсутствует.

После зачистки в деревне установили украинский флаг.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины зачистили от российских ДРГ Покровск — видео
Генштаб ВСУ
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зачистка в Донецкой области. Генштаб объявил об успехах ВСУ на нескольких направлениях фронта
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГПСУ уничтожили российскую ДРГ на Курском направлении — видео
ГПСУ
ГПСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?