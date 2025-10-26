Между Силами обороны Украины и армией РФ произошло 110 боестолкновений в течение суток

Силы обороны Украины активно отстаивают позиции по всем направлениям, благодаря чему враг понес значительные потери.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины активно отстаивают позиции по всем направлениям, нанося значительные потери врагу.
- В течение суток произошло 110 боевых столкновений между украинскими войсками и российскими захватчиками.
- Российские оккупанты совершили ракетный и авиационные удары, применили управляемые авиабомбы и провели многочисленные обстрелы.
Актуальная ситуация на фронте 26 октября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 988 дронов-камикадзе и совершили 2 711 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес два авиационных удара, применив семь управляемых авиабомб, и произвел 133 обстрела, из которых три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять бесполезных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Пока украинские защитники отбивают одну атаку противника.
На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.
На Константиновском направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 28 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лисовка, Удачное, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопсков. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежены 73 оккупанта, из которых 29 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и восемь беспилотных летательных аппаратов.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленая Роща. Авиационные удары получили населенные пункты Солодкое, Ровнополье, Железнодорожное и Нечаевка.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили четыре вражеских атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковловка.
На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста — успеха не имел. Авиационный удар нанес населенный пункт Ольговка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-