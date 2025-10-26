Между Силами обороны Украины и армией РФ произошло 110 боестолкновений в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 988 дронов-камикадзе и совершили 2 711 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес два авиационных удара, применив семь управляемых авиабомб, и произвел 133 обстрела, из которых три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять бесполезных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Пока украинские защитники отбивают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Константиновском направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка.