Між ЗСУ та армією РФ відбулося 146 бойових зіткнень протягом доби

Оперативна інформація станом на 08.00 11.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням дев’ять ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4 тис обстрілів, зокрема 116 — із використанням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки та Роботиного.