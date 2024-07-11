Между ВСУ и армией РФ произошло 146 боевых столкновений в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 08.00 11.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девяти ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБ. Кроме этого, произвел более 4 тыс. обстрелов, в том числе 116 — с использованием реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботиного.