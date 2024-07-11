Между ВСУ и армией РФ произошло 146 боевых столкновений в течение суток

10 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.
Главные тезисы
- В течение суток 10 июля произошло 146 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники отразили атаки противника на различных направлениях фронта, сохраняя контроль за ситуацией.
- Общие боевые потери армии РФ за период войны против Украины ориентировочно составили более полумиллиона человек и значительное количество военной техники.
- Противник нанес 12 ударов по позициям личного состава и военной техники Украины, а также использовал ракетные удары и авиаудары.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские защитники успешно справляются с натиском армии РФ, отражая штурмовые действия противника.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 08.00 11.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.
На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.
На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки.
На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки.
На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 555620 (+1110) человек,
танков — 8182 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 15732 (+17) ед,
артиллерийских систем — 15110 (+59) ед,
РСЗО — 1119 (+4) ед,
средств ПВО — 886 (+3) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12009 (+36),
крылатых ракет — 2392 (+3),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20325 (+56) ед,
специальной техники — 2535 (+4)
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