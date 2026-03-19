Між ЗСУ та армією РФ відбулося 91 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 19.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Дві штурмові дії тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районах Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Дві атаки тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 спроб загарбників просунутися в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви. Вісім атакувальних дій іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Малинівки та Костянтинівки.