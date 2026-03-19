Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боестолкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи в направлении. Зафиксировано одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое. Два штурмовых действия продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровой Яр, Дробышевого, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.