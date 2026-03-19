Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боестолкновение с начала суток

С начала суток 19 марта количество атак агрессора составляет 91.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 91 боестолкновение между ВСУ и армией РФ.
- Агрессор обстреливает пограничные районы и атакует населенные пункты по всему фронту.
- Общее количество обстрелов в разных направлениях составляет 59, включая применение ракетно-артиллерийских установок.
Актуальная ситуация на фронте 19 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи в направлении. Зафиксировано одно боеприкосновение.
На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое. Два штурмовых действия продолжаются.
На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровой Яр, Дробышевого, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка. Продолжаются три вражеских атаки.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Согласия. Наносил авиаудары в районах Ивановки и Просянки.
На Гуляйпольском направлении произошло пять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зеленого, Железнодорожного, Доброполья и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Гуляйпольского, Копанов, Мирного и Терсянки. Три штурмовых действия врага продолжаются.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал в сторону Степного и наносил авиаудары в районах Веселянки, Малокатериновки и Юрковки.
