ВСУ уничтожили еще 1520 оккупантов и 32 артсистемы армии РФ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 19 марта 2026 года на войне против Украины составляют около 1284090 человек, в том числе 1520 - за предыдущие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 786 (+0),

  • боевых бронированных машин — 24 233 (+4),

  • артиллерийских систем — 38 538 (+32),

  • РСЗО — 1 691 (+3),

  • средств ПВО — 1 333 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 349 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 185 724 (+1 391),

  • крылатых ракет — 4 468 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 129 (+155),

  • специальной техники — 4092 (+1).

Данные уточняются.

