ВСУ уничтожили еще 1520 оккупантов и 32 артсистемы армии РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 19 марта 2026 года на войне против Украины составляют около 1284090 человек, в том числе 1520 - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 786 (+0),
боевых бронированных машин — 24 233 (+4),
артиллерийских систем — 38 538 (+32),
РСЗО — 1 691 (+3),
средств ПВО — 1 333 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 349 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 185 724 (+1 391),
крылатых ракет — 4 468 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 84 129 (+155),
специальной техники — 4092 (+1).
Данные уточняются.
