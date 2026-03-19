ЗСУ знищили ще 1520 окупантів і 32 артсистеми армії РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 284 090 осіб, зокрема 1 520 - за попередню добу.

Головні тези:

  • Протягом війни проти України Збройні сили України знищили 1 284 090 військовослужбовців РФ, включаючи 1520 за попередню добу.
  • Окупанти також понесли значні втрати у техніці, зокрема втратили 11 786 танків, 24 233 бойових броньованих машин та 38 538 артилерійських систем.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 786 (+0),

  • бойових броньованих машин — 24 233 (+4),

  • артилерійських систем — 38 538 (+32),

  • РСЗВ — 1 691 (+3),

  • засобів ППО — 1 333 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 349 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 185 724 (+1 391),

  • крилатих ракет — 4 468 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 129 (+155),

  • спеціальної техніки — 4 092 (+1).

Дані уточнюються.

