ЗСУ знищили ще 760 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 279 930 осіб, із них 760 осіб - за минулу добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 781 (+0),

  • бойових броньованих машин — 24 215 (+2),

  • артилерійських систем — 38 457 (+19),

  • РСЗВ — 1 687 (+1),

  • засобів ППО — 1 333 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 181 153 (+1 883),

  • крилатих ракет — 4 468 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+1) — (підтверджено результат попередніх уражень),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 624 (+111),

  • спеціальної техніки — 4 091 (+2).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 7 російських танків і 50 артилерійських систем
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили 10 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 79 боєзіткнень
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

