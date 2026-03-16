ЗСУ знищили ще 760 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 279 930 осіб, із них 760 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України зазнали успіхів у знищенні окупантів, що свідчить про високу бойову готовність та ефективність українських військ.
- Російські втрати у війні проти України налічують більше 1 279 930 осіб, що свідчить про важкі поразки РФ у конфлікті з Україною.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 781 (+0),
бойових броньованих машин — 24 215 (+2),
артилерійських систем — 38 457 (+19),
РСЗВ — 1 687 (+1),
засобів ППО — 1 333 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 349 (+0),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 181 153 (+1 883),
крилатих ракет — 4 468 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+1) — (підтверджено результат попередніх уражень),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 624 (+111),
спеціальної техніки — 4 091 (+2).
Дані уточнюються.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-