Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 79 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 14.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив дві марні спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій, крім того, завдав 51 обстрілу населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ, скинув три керовані авіаційні бомби, завдавши одного авіаційного удару.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій наших військ у районах Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. Дотепер триває одне боєзіткнення.