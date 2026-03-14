Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 79 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг предпринял две напрасные попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, сбросил три управляемых авиационных бомбы, нанеся один авиационный удар.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник однажды шел вперед в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышева, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закотного и Резниковки.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково. До сих пор продолжается одно боестолкновение.