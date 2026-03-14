Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 79 боестолкновений

С начала суток количество атак агрессора составляет 79.
Главные тезисы
- Противник предпринял попытки смещения на нескольких направлениях.
- Силы обороны отразили штурмовые действия врага на нескольких направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 14 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг предпринял две напрасные попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, сбросил три управляемых авиационных бомбы, нанеся один авиационный удар.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник однажды шел вперед в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышева, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закотного и Резниковки.
На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Два боя продолжаются до сих пор.
Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Одно боеприкосновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Александрограда и Согласия.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении произошла одна атака противника. Авиаудары получили населенные пункты Львов и Ольговка.
