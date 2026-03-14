Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 79 боестолкновений
С начала суток количество атак агрессора составляет 79.

Главные тезисы

  • Противник предпринял попытки смещения на нескольких направлениях.
  • Силы обороны отразили штурмовые действия врага на нескольких направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 14 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг предпринял две напрасные попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых — с применением РСЗО, сбросил три управляемых авиационных бомбы, нанеся один авиационный удар.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.

  • На Купянском направлении противник однажды шел вперед в направлении Куриловки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышева, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закотного и Резниковки.

  • На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Два боя продолжаются до сих пор.

  • Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Одно боеприкосновение еще не завершено.

  • На Александровском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Александрограда и Согласия.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Приднепровском направлении произошла одна атака противника. Авиаудары получили населенные пункты Львов и Ольговка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 40 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2026 года

