ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Read in English
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 66.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 66 атак агрессора, включая обстрелы и попытки наступления.
  • На разных направлениях фронта украинские войны успешно атаки российских войск, включая использование РСЗО.

Актуальная ситуация на фронте 13 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и совершил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО.

  • На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева и Лимана. Одна атака продолжается.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закотного. Одно штурмовое действие продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Уютное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Муравко. Два боеприкосновения еще не завершены.

  • На Александровском направлении враг пять раз наступал в сторону Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого и Калиновского. Кроме того, Коломийцы подверглись авиаудару.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного, Леноконстантиновки и Варваровки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Любицкого, Копаней, Никильского, Широкого, Новоселовки и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Степногорска. Район Орехова потерпел авиаудар.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?