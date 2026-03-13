ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и совершил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО.

На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закотного. Одно штурмовое действие продолжается.