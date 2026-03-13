ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 66.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 66 атак агрессора, включая обстрелы и попытки наступления.
- На разных направлениях фронта украинские войны успешно атаки российских войск, включая использование РСЗО.
Актуальная ситуация на фронте 13 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал трижды и совершил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО.
На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева и Лимана. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки и Закотного. Одно штурмовое действие продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Софиевки и Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Уютное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Муравко. Два боеприкосновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в сторону Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого и Калиновского. Кроме того, Коломийцы подверглись авиаудару.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного, Леноконстантиновки и Варваровки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Любицкого, Копаней, Никильского, Широкого, Новоселовки и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг атаковал в направлении Степногорска. Район Орехова потерпел авиаудар.
