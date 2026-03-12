Между ВСУ и армией РФ произошло 45 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 45.
Главные тезисы
- За последние сутки между ВСУ и армией РФ произошло 45 боевых столкновений.
- Агрессор продолжает обстрелы приграничных районов, что негативно сказывается на жителях Сумщины и Черниговской области.
Актуальная ситуация на фронте 12 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в сторону населенного пункта Зыбино. Боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковки.
В Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра. Один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты шесть раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное. Одно боеприкосновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Рыбного. Кроме того, Покровское потерпело авиаудар противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Леноконстантиновки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка. Девять боестолкновений продолжаются.
