Между ВСУ и армией РФ произошло 45 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в сторону населенного пункта Зыбино. Боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковки.

В Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.