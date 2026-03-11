ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал вблизи населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышева и Чернещины. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.