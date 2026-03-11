ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток количество атак агрессора составляет 65.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ успешно отразили более 60 атак армии РФ на разных направлениях обороны.
  • Российские войска продолжают обстреливать северные, южные и восточные регионы Украины в попытке продвинуться вглубь территории.
  • На различных направлениях противник совершил обстр

Актуальная ситуация на фронте 11 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением РСЗО.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал вблизи населенного пункта Прилипка.

  • На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Новоплатоновки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышева и Чернещины. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

  • На Краматорском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 18 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестки и Софиевки. Три боя продолжаются.

  • Силы обороны с начала суток отразили 15 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Новоплатоновка. Три боестолкновения еще не завершены.

  • На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в сторону Тернового. Кроме того, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветочного, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Волшебного и Долинки. Шесть боеприкосновений продолжаются.

  • На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударов потерпел населенный пункт Малокатериновка.

