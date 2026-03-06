Между ВСУ и армией РФ произошло 56 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак российского агрессора составляет 56.
Актуальная ситуация на фронте 6 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. Враг произвел 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Вильча и Шевьяковка.
На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки врага в сторону Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодец и в сторону населенных пунктов Степное, Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Василовки и Предтечино. Один бой продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Уютное, Красный Лиман, Родинское, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенного пункта Белицкое.
На Александровском направлении враг однажды атаковал в сторону Вербового. Авиаудары противника потерпели Покровское, Коломийцы и Александровка.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в районе Мирного и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают напор, уже отражены девять атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Волшебное.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Степногорска. Авиаудары получили Камышеваха и Веселянка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
