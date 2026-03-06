Между ВСУ и армией РФ произошло 56 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. Враг произвел 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Вильча и Шевьяковка.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки врага в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодец и в сторону населенных пунктов Степное, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Василовки и Предтечино. Один бой продолжается.