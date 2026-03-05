ВСУ уничтожили еще 900 оккупантов и 41 артсистему РФ
ВСУ уничтожили еще 900 оккупантов и 41 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 5 марта 2026 года, составляют около 1 270 400 человек, из них 900 человек - за предыдущие сутки.

  • Общие боевые потери российских войск в Украине за период с 24 февраля 2022 по 5 марта 2026 года составляют около 1 270 400 человек.
  • ВСУ продолжают успешно ликвидировать окупантов и уничтожать военную технику РФ, что демонстрирует их высокую эффективность.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 727 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 142 (+7),

  • артиллерийских систем — 37 915 (+41),

  • РСЗО — 1 667 (+0),

  • средств ПВО — 1 319 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 381 (+1 950),

  • крылатых ракет — 4 384 (+0),

  • кораблей / катеров — 30 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 81 434 (+210),

  • специальной техники — 4079 (+1).

Данные уточняются.

