ВСУ уничтожили еще 900 оккупантов и 41 артсистему РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 5 марта 2026 года, составляют около 1 270 400 человек, из них 900 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск в Украине за период с 24 февраля 2022 по 5 марта 2026 года составляют около 1 270 400 человек.
- ВСУ продолжают успешно ликвидировать окупантов и уничтожать военную технику РФ, что демонстрирует их высокую эффективность.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 727 (+4),
боевых бронированных машин — 24 142 (+7),
артиллерийских систем — 37 915 (+41),
РСЗО — 1 667 (+0),
средств ПВО — 1 319 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 381 (+1 950),
крылатых ракет — 4 384 (+0),
кораблей / катеров — 30 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 81 434 (+210),
специальной техники — 4079 (+1).
Данные уточняются.
