ЗСУ знищили ще 900 окупантів та 41 артсистему РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2026 року, становлять близько 1 270 400 осіб, з них 900 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують демонструвати високу ефективність у ліквідації окупантів та знищенні військової техніки РФ.
- За період з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ в Україні становлять понад 1 270 400 осіб.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 727 (+4),
бойових броньованих машин — 24 142 (+7),
артилерійських систем — 37 915 (+41),
РСЗВ — 1 667 (+0),
засобів ППО — 1 319 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 (+1 950),
крилатих ракет — 4 384 (+0),
кораблів / катерів — 30 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 81 434 (+210),
спеціальної техніки — 4 079 (+1).
Дані уточнюються.
