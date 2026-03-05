ЗСУ знищили ще 900 окупантів та 41 артсистему РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще 900 окупантів та 41 артсистему РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2026 року, становлять близько 1 270 400 осіб, з них 900 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують демонструвати високу ефективність у ліквідації окупантів та знищенні військової техніки РФ.
  • За період з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2026 року загальні бойові втрати російських військ в Україні становлять понад 1 270 400 осіб.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 727 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 142 (+7),

  • артилерійських систем — 37 915 (+41),

  • РСЗВ — 1 667 (+0),

  • засобів ППО — 1 319 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 (+1 950),

  • крилатих ракет — 4 384 (+0),

  • кораблів / катерів — 30 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 81 434 (+210),

  • спеціальної техніки — 4 079 (+1).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?