ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ
Україна
ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 267 730 осіб, зокрема 960 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 року до 2 березня 2026 року складають близько 1 267 730 осіб, у тому числі 960 осіб за останню добу.
  • За оновленими даними від Генерального штабу Збройних сил України, втрати російської армії включають 11 713 танків, 24 111 бойових броньованих машин та 37 795 артилерійських систем.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 713 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 111 (+3),

  • артилерійських систем — 37 795 (+74),

  • РСЗВ — 1 665 (+3),

  • засобів ППО — 1 313 (+5),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 153 169 (+1 810),

  • крилатих ракет — 4 384 (+0),

  • кораблів / катерів — 29 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 80 757 (+247),

  • спеціальної техніки — 4 076 (+1).

Дані уточнюються.

