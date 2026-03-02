ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 267 730 осіб, зокрема 960 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 року до 2 березня 2026 року складають близько 1 267 730 осіб, у тому числі 960 осіб за останню добу.
- За оновленими даними від Генерального штабу Збройних сил України, втрати російської армії включають 11 713 танків, 24 111 бойових броньованих машин та 37 795 артилерійських систем.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Також російська армія втратила:
танків — 11 713 (+4),
бойових броньованих машин — 24 111 (+3),
артилерійських систем — 37 795 (+74),
РСЗВ — 1 665 (+3),
засобів ППО — 1 313 (+5),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 153 169 (+1 810),
крилатих ракет — 4 384 (+0),
кораблів / катерів — 29 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 80 757 (+247),
спеціальної техніки — 4 076 (+1).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-