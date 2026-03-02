ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов и 74 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 2 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 267 730 человек, в том числе 960 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне в Украине с 24 февраля 2022 по 2 марта 2026 составляют около 1 267 730 человек.
- Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии включают более 11 тысяч танков, более 24 тысяч бронемашин и почти 38 тысяч артиллерийских систем.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 713 (+4),
боевых бронированных машин — 24 111 (+3),
артиллерийских систем — 37 795 (+74),
РСЗО — 1 665 (+3),
средств ПВО — 1 313 (+5),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 153 169 (+1 810),
крылатых ракет — 4 384 (+0),
кораблей / катеров — 29 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 80 757 (+247),
специальной техники — 4 076 (+1).
Данные уточняются.
