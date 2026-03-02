ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов и 74 артсистемы РФ
ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов и 74 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 2 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 267 730 человек, в том числе 960 человек - за предыдущие сутки.

  • Общие боевые потери российских войск на войне в Украине с 24 февраля 2022 по 2 марта 2026 составляют около 1 267 730 человек.
  • Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии включают более 11 тысяч танков, более 24 тысяч бронемашин и почти 38 тысяч артиллерийских систем.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 713 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 111 (+3),

  • артиллерийских систем — 37 795 (+74),

  • РСЗО — 1 665 (+3),

  • средств ПВО — 1 313 (+5),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 153 169 (+1 810),

  • крылатых ракет — 4 384 (+0),

  • кораблей / катеров — 29 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 80 757 (+247),

  • специальной техники — 4 076 (+1).

Данные уточняются.

