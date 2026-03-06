Між ЗСУ та армією РФ відбулося 56 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямках наші оборонці відбили дві атаки ворога в бік Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. Один бій ще триває.