ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
дрон
Read in English

Від початку доби кількість атак російського агресора на фронті проти України становить 56.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 56 атак російського агресора від початку доби.
  • Українські воїни вдало стримують натиск ворога на різних напрямках фронту.

Актуальна ситуація на фронті 5 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 05.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

  • На Слов’янському напрямку агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.

  • На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська.

  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 900 окупантів та 41 артсистему РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?