ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак російського агресора на фронті проти України становить 56.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 56 атак російського агресора від початку доби.
- Українські воїни вдало стримують натиск ворога на різних напрямках фронту.
Актуальна ситуація на фронті 5 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 05.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.
На Слов’янському напрямку агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.
На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.
На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.
