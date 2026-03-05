ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 05.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.