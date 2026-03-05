ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток количество атак российского агрессора на фронте против Украины составляет 56.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 56 атак армии РФ по различным направлениям фронта.
- Агрессор совершил авиационные удары и обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 5 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемых бомбы, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях пока наступательные действия врага не зафиксированы.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении агрессор атаковал два раза, в районе Ямполя и Платоновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка. Две атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Староукраинки. Силы обороны сдерживают напор, уже отражены 14 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
