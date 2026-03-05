ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемых бомбы, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях пока наступательные действия врага не зафиксированы.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении агрессор атаковал два раза, в районе Ямполя и Платоновки.