ВСУ уничтожили еще 750 оккупантов и 70 артсистем РФ
Украина
ВСУ уничтожили еще 750 оккупантов и 70 артсистем РФ

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 9 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 274 040 человек, из них 750 человек - за минувшие сутки.

  • Согласно данным от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери российских войск на войне с Украиной составляют около 1 274 040 человек.
  • В последние сутки ВСУ уничтожили 750 оккупантов и 70 артиллерийских систем РФ на фронте, продолжая успешные операции против агрессора.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 745 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 167 (+10),

  • артиллерийских систем — 38 129 (+70),

  • РСЗО — 1 675 (+2),

  • средств ПВО — 1 326 (+4),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 640 (+2 224),

  • крылатых ракет — 4 403 (+0),

  • кораблей / катеров — 31 (+1),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 82 289 (+188),

  • специальной техники — 4083 (+0).

Данные уточняются.

