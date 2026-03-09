ВСУ уничтожили еще 750 оккупантов и 70 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 9 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 274 040 человек, из них 750 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Согласно данным от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери российских войск на войне с Украиной составляют около 1 274 040 человек.
- В последние сутки ВСУ уничтожили 750 оккупантов и 70 артиллерийских систем РФ на фронте, продолжая успешные операции против агрессора.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 745 (+3),
боевых бронированных машин — 24 167 (+10),
артиллерийских систем — 38 129 (+70),
РСЗО — 1 675 (+2),
средств ПВО — 1 326 (+4),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 349 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 640 (+2 224),
крылатых ракет — 4 403 (+0),
кораблей / катеров — 31 (+1),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 82 289 (+188),
специальной техники — 4083 (+0).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-