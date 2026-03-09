ЗСУ знищили ще 750 окупантів і 70 артсистем РФ
ЗСУ знищили ще 750 окупантів і 70 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 274 040 осіб, з них 750 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили 750 окупантів та 70 артилерійських систем РФ.
  • Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 по 9 березня 2026 року сягнули 1 274 040 осіб.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 745 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 167 (+10),

  • артилерійських систем — 38 129 (+70),

  • РСЗВ — 1 675 (+2),

  • засобів ППО — 1 326 (+4),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 166 640 (+2 224),

  • крилатих ракет — 4 403 (+0),

  • кораблів / катерів — 31 (+1),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 82 289 (+188),

  • спеціальної техніки — 4 083 (+0).

Дані уточнюються.

