ЗСУ знищили ще 750 окупантів і 70 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 274 040 осіб, з них 750 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили 750 окупантів та 70 артилерійських систем РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 745 (+3),
бойових броньованих машин — 24 167 (+10),
артилерійських систем — 38 129 (+70),
РСЗВ — 1 675 (+2),
засобів ППО — 1 326 (+4),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 349 (+0),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 166 640 (+2 224),
крилатих ракет — 4 403 (+0),
кораблів / катерів — 31 (+1),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 82 289 (+188),
спеціальної техніки — 4 083 (+0).
Дані уточнюються.
