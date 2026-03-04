Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 48.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 48 атак російського агресора з початку доби.
- Проаналізовано ситуацію на різних напрямках вторгнення.
- Українські війська успішно відбили численні спроби ворога просунутися вперед.
Актуальна ситуація на фронті 4 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 04.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, завдав 2 авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Зафіксовано два боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.
На Придніпровському напрямку окупанти атакували в районі Антонівського моста та острова Білогрудий.
