Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ
Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 40 атак армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 48.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 48 атак російського агресора з початку доби.
  • Проаналізовано ситуацію на різних напрямках вторгнення.
  • Українські війська успішно відбили численні спроби ворога просунутися вперед.

Актуальна ситуація на фронті 4 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 04.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, завдав 2 авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Зафіксовано два боєзіткнення.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

  • На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Зарічного та Ставків.

  • На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки та Рай-Олександрівки.

  • На Краматорському напрямку агресор атакував тричі у напрямку Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Чотири боєзіткнення іще тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Крім того, Олександроград, Гаврилівка, Коломийці та Писанці зазнали авіаударів.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

  • На Придніпровському напрямку окупанти атакували в районі Антонівського моста та острова Білогрудий.

ЗСУ знешкодили понад 40 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
ЗСУ знищили ще 960 окупантів та 74 артсистеми РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Генштаб звітував про нові успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку фронту
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

