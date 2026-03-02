Генштаб звітував про нові успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку фронту

Олександрівський напрямок: підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії. Про успіхи ЗСУ повідомив Генштаб.

ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку

Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів.

Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав’язуючи ворогу власні умови бою.

У ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

Відповідно до виваженого замислу Головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмових військ ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції. Поширити

Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі.

Безперервно та результативно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.

З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника склали: