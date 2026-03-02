Генштаб звітував про нові успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітував про нові успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку фронту

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Олександрівський напрямок: підрозділи угруповання ДШВ невпинно тиснуть на противника, звільняють українську землю, знищують окупантів і методично перерізають їхні логістичні артерії. Про успіхи ЗСУ повідомив Генштаб.

Головні тези:

  • ЗСУ активно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільнивши 9 населених пунктів.
  • Військові частини продовжують наступальні дії, знищуючи живу силу і техніку окупантів.

ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку

Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів.

Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав’язуючи ворогу власні умови бою.

У ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

Відповідно до виваженого замислу Головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмових військ ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції.

Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі.

Безперервно та результативно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.

З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника склали:

  • Особового складу — 6537, з них:

  • Безповоротні — 4355

  • Санітарні — 2167

  • Полон — 15

  • ОВТ — 419, з них:

  • ББМ — 14

  • АТ — 242

  • АС — 49

  • РСЗВ — 2

  • Засоби ППО — 1

  • Спец. техніка — 6

  • Мото/квадро — 105

  • Танки — 7

  • АртС — 147

  • БПлА типу Крило — 611

  • ПУБПлА — 108

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДШВ оголосили про наступ на Олександрівському напрямку
Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДШВ прорвали лінію оборони армії РФ на Олександрівському напрямку — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Новий прорив ДШВ на фронті - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?