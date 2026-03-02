Генштаб отчитался о новых успехах ВСУ на Александровском направлении фронта

Александровское направление: подразделения группировки ДШВ постоянно давят на противника, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методически перерезают их логистические артерии. Об успехах ВСУ сообщил Генштаб.
Главные тезисы
- Подразделения группировки ДШВ активно давят на противника, освобождая украинскую землю и уничтожая оккупантов.
- 9 населенных пунктов были успешно уволены ВСУ на Александровском направлении.
- Непрерывно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, уничтожая вражеские цели и не давая противнику шанса на безопасный тыл.
ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении
На сегодня освобождены 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над увольнением еще нескольких населенных пунктов.
Военные части и подразделения группировки десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу собственные условия боя.
В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника с укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника окупантов.
Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность окупантов и усложнило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.
Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, обнаруживающие и уничтожающие цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла.
С началом операции (с 29.01.2026 по тч.), потери противника составили:
Личного состава — 6537, из них:
Безвозвратные — 4355
Санитарные — 2167
Плен — 15
ОВТ — 419, из них:
ББМ — 14
АО — 242
ОС — 49
РСЗО — 2
Средства ПВО — 1
Спец. техника — 6
Мото/квадро — 105
Танки — 7
АртС — 147
БПлА типа Крыло — 611
ПУБПлА — 108
