Генштаб отчитался о новых успехах ВСУ на Александровском направлении фронта

Александровское направление: подразделения группировки ДШВ постоянно давят на противника, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методически перерезают их логистические артерии. Об успехах ВСУ сообщил Генштаб.

ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении

На сегодня освобождены 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над увольнением еще нескольких населенных пунктов.

Военные части и подразделения группировки десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу собственные условия боя.

В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника с укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника окупантов.

В соответствии с взвешенным замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции.

Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность окупантов и усложнило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, обнаруживающие и уничтожающие цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла.

С началом операции (с 29.01.2026 по тч.), потери противника составили: