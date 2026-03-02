Генштаб отчитался о новых успехах ВСУ на Александровском направлении фронта
Генштаб отчитался о новых успехах ВСУ на Александровском направлении фронта

Генштаб ВСУ
ВСУ
Александровское направление: подразделения группировки ДШВ постоянно давят на противника, освобождают украинскую землю, уничтожают оккупантов и методически перерезают их логистические артерии. Об успехах ВСУ сообщил Генштаб.

Главные тезисы

  • Подразделения группировки ДШВ активно давят на противника, освобождая украинскую землю и уничтожая оккупантов.
  • 9 населенных пунктов были успешно уволены ВСУ на Александровском направлении.
  • Непрерывно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, уничтожая вражеские цели и не давая противнику шанса на безопасный тыл.

ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении

На сегодня освобождены 9 населенных пунктов. 3 населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над увольнением еще нескольких населенных пунктов.

Военные части и подразделения группировки десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу собственные условия боя.

В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника с укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника окупантов.

В соответствии с взвешенным замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции.

Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность окупантов и усложнило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, обнаруживающие и уничтожающие цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла.

С началом операции (с 29.01.2026 по тч.), потери противника составили:

  • Личного состава — 6537, из них:

  • Безвозвратные — 4355

  • Санитарные — 2167

  • Плен — 15

  • ОВТ — 419, из них:

  • ББМ — 14

  • АО — 242

  • ОС — 49

  • РСЗО — 2

  • Средства ПВО — 1

  • Спец. техника — 6

  • Мото/квадро — 105

  • Танки — 7

  • АртС — 147

  • БПлА типа Крыло — 611

  • ПУБПлА — 108

