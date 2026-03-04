Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 40 атак армии РФ

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 48.
Главные тезисы
- На различных направлениях вторжения враг совершил более 40 атак, однако украинские войска успешно отразили попытки продвижения вперед.
- В оперативной информации предоставлено, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях было 80 обстрелов и 2 авиаудара, на Южно-Слобожанском направлении враг пытался атаковать населенный пункт, но безуспешно.
Актуальная ситуация на фронте 4 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, нанес 2 авиаудара с применением пяти КАБ. Зафиксировано два боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в сторону населенного пункта Графское. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Песчаного и Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева, Заречного и Ставков.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Дроновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении агрессор атаковал трижды в направлении Орехово-Василовки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравко, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в сторону Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригорьевки и в сторону Зеленого Роща. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, Александроград, Гавриловка, Коломыйцы и Писанцы подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижовки, Горького, Ровно, Гуляйпольского, Волшебного. Три боестолкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении оеекпанты атаковали в районе Антоновского моста и острова Белогрудый.
