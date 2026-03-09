ВСУ отразили почти 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в направлении Резниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. Одно боестолкновение продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четырех авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Новое Запорожье. Авиаудары противника потерпели Гавриловка и Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного, Луговского и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки. Силы обороны сдерживают давление, уже отражены 11 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Лесное, Копани, Долинка, Горке, Волшебное.