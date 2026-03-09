ВСУ отразили почти 50 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили почти 50 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток количество атак российского агрессора составляет 47.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили 47 атак армии РФ, реагируя на угрозу на фронте.
  • Российский агрессор совершил авиационные удары, обстрелял населенные пункты и позиции украинских войск по разным направлениям.

Актуальная ситуация на фронте 9 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четырех авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.

  • На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в направлении Резниковки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Одна атака продолжается.

  • На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Новое Запорожье. Авиаудары противника потерпели Гавриловка и Орлы.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного, Луговского и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки. Силы обороны сдерживают давление, уже отражены 11 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Лесное, Копани, Долинка, Горке, Волшебное.

  • На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаудары получили Веселянка и Приморское.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 70 оккупантов
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 3 артсистемы РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 750 оккупантов и 70 артсистем РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?