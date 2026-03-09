ЗСУ відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак російського агресора становить 47.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 47 атак армії РФ від початку доби, стрімко реагуючи на загрозу на фронті.
- Агресивні дії російського вторгнення були зафіксовані на різних напрямках, зокрема у бік населених пунктів та позицій українських військ.
Актуальна ситуація на фронті 9 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 09.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман.
На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в напрямку Різниківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Одна атака триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Нове Запоріжжя. Авіаударів противника зазнали Гаврилівка та Орли.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного, Лугівського та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 11 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне.
На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.
