ЗСУ відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 09.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в напрямку Різниківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Нове Запоріжжя. Авіаударів противника зазнали Гаврилівка та Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного, Лугівського та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 11 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне.