ЗСУ відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби кількість атак російського агресора становить 47.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 47 атак армії РФ від початку доби, стрімко реагуючи на загрозу на фронті.
  • Агресивні дії російського вторгнення були зафіксовані на різних напрямках, зокрема у бік населених пунктів та позицій українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 9 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 09.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман.

  • На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в напрямку Різниківки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Одна атака триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Нове Запоріжжя. Авіаударів противника зазнали Гаврилівка та Орли.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного, Лугівського та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 11 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне.

  • На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили майже 70 окупантів
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 39 окупантів і 3 артсистеми РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 750 окупантів і 70 артсистем РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?