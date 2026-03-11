ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.