ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 65.
Головні тези:
- За останні години ЗСУ відбили 65 атак агресора на різних напрямках оборони.
- Російські війська обстрілюють північні, південні та східні регіони України, спробуючи просунутися у глибину території.
Актуальна ситуація на фронті 11 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких — із застосуванням РСЗВ.
На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.
На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.
Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Тернового. Крім того, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.
На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Малокатеринівка.
