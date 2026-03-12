ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов и 56 артсистем РФ
ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов и 56 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2026 года на войне против Украины составляют около 1276760 человек, в том числе 780 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превысили 1,2 миллиона человек.
  • ВСУ продолжают успешные операции на оккупированных территориях, уничтожая вражескую технику и военнослужащих.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 766 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 197 (+20),

  • артиллерийских систем — 38 319 (+56),

  • РСЗО — 1 681 (+1),

  • средств ПВО — 1 329 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 173 068 (+2 102),

  • крылатых ракет — 4 403 (+0),

  • кораблей / катеров — 31 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 034 (+243),

  • специальной техники — 4088 (+0).

Данные уточняются.

