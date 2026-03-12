ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов и 56 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2026 года на войне против Украины составляют около 1276760 человек, в том числе 780 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превысили 1,2 миллиона человек.
- ВСУ продолжают успешные операции на оккупированных территориях, уничтожая вражескую технику и военнослужащих.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 766 (+3),
боевых бронированных машин — 24 197 (+20),
артиллерийских систем — 38 319 (+56),
РСЗО — 1 681 (+1),
средств ПВО — 1 329 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 349 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 173 068 (+2 102),
крылатых ракет — 4 403 (+0),
кораблей / катеров — 31 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 83 034 (+243),
специальной техники — 4088 (+0).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-