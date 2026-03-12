ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 56 артсистем РФ
ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 56 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 276 760 осіб, зокрема 780 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1,2 мільйона осіб.
  • На добу на окупаційній території України ЗСУ знищують велику кількість ворожої техніки та військовослужбовців.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 766 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 197 (+20),

  • артилерійських систем — 38 319 (+56),

  • РСЗВ — 1 681 (+1),

  • засобів ППО — 1 329 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 173 068 (+2 102),

  • крилатих ракет — 4 403 (+0),

  • кораблів / катерів — 31 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 034 (+243),

  • спеціальної техніки — 4 088 (+0).

Дані уточнюються.

