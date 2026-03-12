ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 56 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 276 760 осіб, зокрема 780 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1,2 мільйона осіб.
- На добу на окупаційній території України ЗСУ знищують велику кількість ворожої техніки та військовослужбовців.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 766 (+3),
бойових броньованих машин — 24 197 (+20),
артилерійських систем — 38 319 (+56),
РСЗВ — 1 681 (+1),
засобів ППО — 1 329 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 349 (+0),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 173 068 (+2 102),
крилатих ракет — 4 403 (+0),
кораблів / катерів — 31 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 034 (+243),
спеціальної техніки — 4 088 (+0).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-