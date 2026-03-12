Між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває.