Між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боєзіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 45.

Головні тези:

  • З початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боєзіткнень.
  • Агресор продовжує обстріли прикордонних районів, наслідки яких відчутні для населених пунктів Сумщини та Чернігівської області.

Актуальна ситуація на фронті 12 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Один бій триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє. Одне боєзіткнення іще не завершено.

  • На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Рибного. Крім того, Покровське зазнало авіаудару противника.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 4 пункти управління БпЛА армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 56 артсистем РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?