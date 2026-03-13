ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 13.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував тричі та здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки та Закітного. Одна штурмова дія продовжується.