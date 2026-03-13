ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби
Від початку доби кількість атак агресора уже становить 66.

  • За останні години з початку доби ЗСУ відбили 66 атак агресора, які включають обстріли та спроби наступу на позиції українських військ.
  • На різних напрямках фронту українські воїни відбили атаки російських військ, в тому числі із застосуванням РСЗВ.

Актуальна ситуація на фронті 13 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 13.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував тричі та здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ.

  • На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Лиману. Одна атака триває.

  • На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки та Закітного. Одна штурмова дія продовжується.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Муравка. Два боєзіткнення іще не завершено.

  • На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у бік Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Вишневого та Калинівського. Крім того, Коломійці зазнали авіаудару.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки та Варварівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Любицького, Копаней, Микильського, Широкого, Новоселівки та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Степногірська. Район Оріхова зазнав авіаудару.

